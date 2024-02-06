Сили оборони за добу ліквідували понад 1000 окупантів

Сили оборони за добу знищили 1020 окупантів, 17 танків, 35 бронемашин, 18 артилерійських систем, 1 засіб ППО, 51 одиницю авто та спецтехніки, інформує про втрати ворога Генштаб Збройних сил України у вівторок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.02. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 390580 (+1020) осіб, танків - 6365 (+17) од, бойових броньованих машин - 11857 (+35) од, артилерійських систем - 9367 (+18) од, РСЗВ - 979 (+0) од, засоби ППО - 665 (+1) од, літаків - 332 (+0) од, гелікоптерів - 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7173 (+0), крилаті ракети - 1848 (+0), кораблі/катери/військові кораблі/боти - 24 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки й автоцистерн - 12453 (+41) од, спеціальної техніки - 1496 (+10)", - зазначено у зведенні.

Дані уточнюють.