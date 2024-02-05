Події

13:43 05.02.2024

Росіяни продовжують обстрілювати Херсон, загинула жінка - ОВА

1 хв читати

Російські окупанти продовжують обстрілювати центр Херсона, внаслідок ворожого артилерійського удару загинула 66-річна жінка, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Росіяни продовжують крити вогнем центр Херсона. Через артилерійський удар травми, несумісні з життям, дістала 66-річна жінка. На момент обстрілу вона перебувала на вулиці", - написав Прокудін у телеграм-каналі в понеділок.

Він також повідомив, що внаслідок попереднього обстрілу Херсона постраждав 24-річний місцевий житель, його госпіталізували з вибуховою травмою.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти обстріляли центр Херсона, внаслідок чого загинуло двоє людей.

 

Теги: #херсон #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:50 05.02.2024
Кількість загиблих унаслідок обстрілу Херсона зросла до чотирьох осіб

Кількість загиблих унаслідок обстрілу Херсона зросла до чотирьох осіб

13:02 05.02.2024
Унаслідок російського обстрілу Херсона загинули двоє людей - МВА

Унаслідок російського обстрілу Херсона загинули двоє людей - МВА

13:53 04.02.2024
Росіяни обстріляли Торецьк, відомо про одного загиблого і двох поранених - ОВА

Росіяни обстріляли Торецьк, відомо про одного загиблого і двох поранених - ОВА

18:44 02.02.2024
Окупанти обстріляли Нікополь, постраждали двоє жителів міста - ОВА

Окупанти обстріляли Нікополь, постраждали двоє жителів міста - ОВА

15:52 02.02.2024
Кількість постраждалих унаслідок авіаудару по Херсону збільшилася до двох осіб - ОВА

Кількість постраждалих унаслідок авіаудару по Херсону збільшилася до двох осіб - ОВА

07:24 02.02.2024
РФ обстріляла авіабомбами культурну пам'ятку Кам'янська Січ

РФ обстріляла авіабомбами культурну пам'ятку Кам'янська Січ

18:21 01.02.2024
Ворог обстрілює Херсон, чути вибухи - голова МВА

Ворог обстрілює Херсон, чути вибухи - голова МВА

08:44 01.02.2024
У результаті обстрілів у Херсоні частково відсутнє електропостачання - голова МВА

У результаті обстрілів у Херсоні частково відсутнє електропостачання - голова МВА

07:39 01.02.2024
Ворог обстріляв Нікопольський район

Ворог обстріляв Нікопольський район

21:08 31.01.2024
У Херсоні внаслідок обстрілів постраждала одна людина

У Херсоні внаслідок обстрілів постраждала одна людина

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Заступниця генпрокурора Литвинова: Додому повернулися лише 388 з усіх депортованих до РФ українських дітей

Кількість загиблих унаслідок обстрілу Херсона зросла до чотирьох осіб

Унаслідок російського обстрілу Херсона загинули двоє людей - МВА

Минулого тижня інтенсивність обстрілів з боку РФ збільшилася майже на чверть, загинули 12 осіб - МВС

Україна очікує літаки F-16 і ракети з дальністю 300-500 км у наступних пакетах військової допомоги - Наєв

ОСТАННЄ

У Києві затримали ексменеджерку банку, яка виманила в колишніх клієнтів 86 млн грн

Офіс генпрокурора: Викрито злочинну групу, причетну до викрадення та вбивства жительки Латвії

Суд продовжив запобіжний захід ексначальнику СБУ в Криму Кулінічу - Суспільне

Заступниця генпрокурора Литвинова: Додому повернулися лише 388 з усіх депортованих до РФ українських дітей

Керівника структурного підрозділу Верховного Суду викрито на виправданні російської агресії - СБУ

Глава МЗС Португалії прибув до України

Сирський побував на фронті й нагородив українських воїнів

Найближчими днями в більшості областей України дощі та мокрий сніг, місцями пориви сильного вітру

Корнієнко уникнув відповіді на запитання про можливу відставку Залужного

Минулого тижня інтенсивність обстрілів з боку РФ збільшилася майже на чверть, загинули 12 осіб - МВС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА