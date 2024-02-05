Росіяни продовжують обстрілювати Херсон, загинула жінка - ОВА

Російські окупанти продовжують обстрілювати центр Херсона, внаслідок ворожого артилерійського удару загинула 66-річна жінка, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Росіяни продовжують крити вогнем центр Херсона. Через артилерійський удар травми, несумісні з життям, дістала 66-річна жінка. На момент обстрілу вона перебувала на вулиці", - написав Прокудін у телеграм-каналі в понеділок.

Він також повідомив, що внаслідок попереднього обстрілу Херсона постраждав 24-річний місцевий житель, його госпіталізували з вибуховою травмою.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти обстріляли центр Херсона, внаслідок чого загинуло двоє людей.