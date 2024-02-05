Минулого тижня інтенсивність обстрілів з боку РФ збільшилася майже на чверть, загинули 12 осіб - МВС

Унаслідок російських ударів за минулий тиждень 12 мирних жителів загинули, 60 осіб дістали поранень, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За його словами, інтенсивність ворожих обстрілів збільшилася минулого тижня майже на чверть - російські окупанти атакували Україну понад 1500 разів. "Зафіксовано атаки понад 570 населених пунктів. Найбільше - у Запорізькій області", - написав Клименко в телеграмі.

Він зазначив, що першими на місця обстрілів прибувають рятувальники та поліцейські: ліквідовують наслідки ворожого вогню, розбирають завали, документують воєнні злочини та допомагають постраждалим громадянам.