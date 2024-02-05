Події

12:55 05.02.2024

Минулого тижня інтенсивність обстрілів з боку РФ збільшилася майже на чверть, загинули 12 осіб - МВС

1 хв читати
Минулого тижня інтенсивність обстрілів з боку РФ збільшилася майже на чверть, загинули 12 осіб - МВС

Унаслідок російських ударів за минулий тиждень 12 мирних жителів загинули, 60 осіб дістали поранень, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За його словами, інтенсивність ворожих обстрілів збільшилася минулого тижня майже на чверть - російські окупанти атакували Україну понад 1500 разів. "Зафіксовано атаки понад 570 населених пунктів. Найбільше - у Запорізькій області", - написав Клименко в телеграмі.

Він зазначив, що першими на місця обстрілів прибувають рятувальники та поліцейські: ліквідовують наслідки ворожого вогню, розбирають завали, документують воєнні злочини та допомагають постраждалим громадянам.

Теги: #обстріли #інтенсивність

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:41 05.02.2024
Окупанти за добу обстріляли 11 сіл у Чернігівській і Сумській областях, без жертв - ОК "Північ"

Окупанти за добу обстріляли 11 сіл у Чернігівській і Сумській областях, без жертв - ОК "Північ"

09:22 05.02.2024
Ворог за добу 36 разів обстріляв Херсонську область, поранено одну людину - ОВА

Ворог за добу 36 разів обстріляв Херсонську область, поранено одну людину - ОВА

08:43 05.02.2024
Окупанти збільшили кількість авіаударів по населених пунктах Харківщини, є руйнування

Окупанти збільшили кількість авіаударів по населених пунктах Харківщини, є руйнування

08:04 05.02.2024
Окупанти з артилерії знову обстрілювали Нікопольщину

Окупанти з артилерії знову обстрілювали Нікопольщину

06:58 05.02.2024
Окупанти обстріляли дев'ять громад Сумської області

Окупанти обстріляли дев'ять громад Сумської області

19:29 04.02.2024
Окупанти обстріляли Нікополь, пошкоджено 13 будинків і ЛЕП, без жертв

Окупанти обстріляли Нікополь, пошкоджено 13 будинків і ЛЕП, без жертв

11:17 04.02.2024
Окупанти 6 разів обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей

Окупанти 6 разів обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей

11:12 04.02.2024
За добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Покровського та Бахмутського районів, поранено місцевого жителя - Донецька ОВА

За добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Покровського та Бахмутського районів, поранено місцевого жителя - Донецька ОВА

08:58 04.02.2024
За добу окупанти обстріляли 22 населені пункти в Запорізькій області

За добу окупанти обстріляли 22 населені пункти в Запорізькій області

08:44 04.02.2024
Унаслідок ворожих обстрілів Харківщини поранено мирного жителя

Унаслідок ворожих обстрілів Харківщини поранено мирного жителя

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Унаслідок російського обстрілу Херсона загинули двоє людей - МВА

Україна очікує літаки F-16 і ракети з дальністю 300-500 км у наступних пакетах військової допомоги - Наєв

Зеленський не розцінює ситуацію на фронті як патову - Никифоров

ЗС України відбили атаки окупантів на шести напрямках, найбільшу їх кількість відбито на авдіївському

Байден закликав Конгрес до якнайшвидшого ухвалення законопроекту з допомогою для України

ОСТАННЄ

Унаслідок російського обстрілу Херсона загинули двоє людей - МВА

Корнієнко уникнув відповіді на запитання про можливу відставку Залужного

Київська прокуратура вимагає стягнути з "переможця" торгів із реконструкції розв'язки на Шулявці понад 1 млрд грн

Україна очікує літаки F-16 і ракети з дальністю 300-500 км у наступних пакетах військової допомоги - Наєв

СБУ знешкодила ворожу агентурну мережу, серед затриманих - посадовиця міськради в Донецькій області

Зеленський не розцінює ситуацію на фронті як патову - Никифоров

Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження термінів дії воєнного стану і загальної мобілізації

У Вінниці горіла багатоповерхівка, загинула людина, 55 мешканців евакуювали - ДСНС

Уночі окупанти завдали ракетного удару по Покровську, пошкоджено 4 об'єкти інфраструктури - ОВА

Саакашвілі додає у вазі, невропатія і депресія зберігаються - висновок медиків

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА