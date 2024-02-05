Події

09:41 05.02.2024

Окупанти за добу обстріляли 11 сіл у Чернігівській і Сумській областях, без жертв - ОК "Північ"

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Окупанти за добу обстріляли 11 сіл у Чернігівській і Сумській областях, без жертв - ОК "Північ"

Російські окупанти за минулу добу обстріляли з артилерії і мінометів села Тимоновичі, Миколаївка, Грем'яч і Богданове Новгород-Сіверського району, села Хрінівка і Клюси Корюківського району Чернігівської області, при чому Клюси і Грем'яч двічі, а також села Зноб-Новгородське, Фотовиж, Баранівка, Сорокине і Біла Береза Шосткинського району Сумської області.

"Чернігівська область. Семенівська громада: Тимоновичі - вісім приходів, ймовірно міномет 120 мм. Миколаївка – один приход, імовірно міномет 120 мм. Сновська громада: Хрінівка – 10 приходів, імовірно міномет 120 мм. Клюси – п'ять приходів, імовірно міномет 82 мм; чотири приходи, ймовірно міномет 120 мм. Новгород-Сіверська громада: Грем’яч - п'ять приходів, імовірно ствольна артилерія; чотири приходи, ймовірно міномет 120 мм. Богданове - два приходи, ймовірно ствольна артилерія", - повідомляється на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці у понеділок уранці.

"Сумська область. Шосткинський район: Зноб-Новгородське – два приходи, ймовірно ствольна артилерія. Фотовиж – три приходи, ймовірно міномет 120 мм. Баранівка – два приходи, ймовірно міномет 120 мм. Сорокине – чотири приходи, ймовірно міномет 120 мм. Біла Береза – чотири приходи, ймовірно міномет 82 мм", - ідеться у зведенні.

Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано. Про руйнування не повідомляють. Загалом за добу нараховано 13 обстрілів (54 вибухи) з різних видів озброєння. 

Теги: #північ #обстріли

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