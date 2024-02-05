Окупанти збільшили кількість авіаударів по населених пунктах Харківщини, є руйнування

Минулої доби російські окупаційні війська обстріляли з артилерії і мінометів приблизно 18 населених пунктів Харківської області, а також збільшили кількість авіаударів, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти збільшили кількість авіаударів, протягом доби влучили по Малій Вовчі, Устинівці, Вільхуватці, Хатнє, Великому Бурлуку, Кам'янці, Колодязному, Синьківці, Петропавлівці, Кучерівці, Іванівці, Кислівці, Котлярівці, Крохмальному, Піщаному", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок ворожого обстрілу с. Василівка Куп'янського району було пошкоджено підстанцію та приватний будинок. Постраждалих немає. У Вовчанську було пошкоджено скління та фасад будівлі адміністрації, дах, перекриття будівлі "ЦНАП", а також 4 приватних будинки. Постраждалих немає. У Куп'янську внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих.

О 14:00 окупанти завдали ударів КАБами по с. Колодязне Куп'янського району. Зруйновано двоповерховий багатоквартирний будинок.

О 20:30 внаслідок ворожого обстрілу двома КАБами с. Горяне Куп’янського району пошкоджено адміністративну будівлю, складське приміщення, майстерню агропідприємства, знищено с/г техніку, є пошкодження електромереж. Також пошкоджено вікна та паркан поряд розташованого житлового будинку.