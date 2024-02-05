Події

07:05 05.02.2024

У Криворізькому районі енергетики відновили живлення критичної інфраструктури

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У Криворізькому районі енергетики відновили живлення критичної інфраструктури

У Кривому Розі та прилеглих районах відновлено енергоживлення критичної інфраструктури, пошкоджену російськими обстрілами, повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Роботи з відновлення живлення споживачів Кривого Рогу та прилеглих районів тривають, сьогодні був на всіх пошкоджених об'єктах. Станом на сьогодні головне завдання - якнайшвидше заживити критичну інфраструктуру і побутових споживачів - ремонтні бригади виконали, за це їм величезна подяка, так само як і нашим колегам із розподільчих мереж і місцевої електростанції", - зазначив він.

За його словами, робота триває цілодобово, "Укренерго" продовжує відновлювати високовольтне обладнання, тестується робота вцілілого устаткування, для знищеного добирається заміна з аварійного запасу, який компанія формувала протягом усього 2023 року.

"Найближчими днями обов'язково будемо тут ще раз, є конкретні плани щодо збільшення надійності електропостачання", - наголосив Кудрицький.

 

 

 

Теги: #електропостачання #відновлення #дніпропетровська

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