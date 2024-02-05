Окупанти обстріляли дев'ять громад Сумської області

Російські окупаційні війська в неділю здійснили 24 обстріли прикордоння Сумської області, зокрема, дев'яти громад, повідомила пресслужба ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 24 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 97 вибухів із мінометів, артилерії, авіації та з БПЛА (FPV-дрон)", - ідеться в повідомленні.

Зокрема, обстрілу зазнали Хотинська, Юнаківська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Есманьська, Свеська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

Таким чином, у Краснопільській ворог здійснив мінометні обстріли (35 вибухів), обстріл БПЛА (FPV-дрон) (4 вибухи), артобстріли (20 вибухів). У Хотинській здійснив обстріли з мінометів (7 вибухів). У ️Юнаківській зафіксовано обстріл БПЛА (FPV-дрон) (1 вибух). У Свеській росіяни скинули 1 міну на територію громади. По ️Білопільській ворог вдарив із мінометів (16 вибухів). У ️Есманьській були мінометні обстріли (6 вибухів). У ️Середино-Будській проведено мінометний обстріл (1 вибух). У Зноб-Новгородській зафіксовано артилерійський обстріл (2 вибухи). У Великописарівській 4 міни скинули росіяни на її територію.