Українські прикордонники збили ворожий дрон у Сумській області, повідомляє Державна прикордонна служба.

"Учора в Сумській області прикордонники знешкодили черговий FPV-дрон противника", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що прикордонний наряд, який виконував бойове завдання на одному з напрямків держкордону, помітив наближення ворожого коптера.

"Охоронці кордону відкрили вогонь зі стрілецької зброї, унаслідок точного влучання дрон-камікадзе вибухнув у повітрі", - зазначили у відомстві.