Події

21:40 04.02.2024

Прикордонники збили ворожий дрон у Сумській області

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Українські прикордонники збили ворожий дрон у Сумській області, повідомляє Державна прикордонна служба.

"Учора в Сумській області прикордонники знешкодили черговий FPV-дрон противника", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що прикордонний наряд, який виконував бойове завдання на одному з напрямків держкордону, помітив наближення ворожого коптера.

"Охоронці кордону відкрили вогонь зі стрілецької зброї, унаслідок точного влучання дрон-камікадзе вибухнув у повітрі", - зазначили у відомстві.

 

 

 

Теги: #дрон #сумська_область #збиття

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