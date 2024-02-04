Унаслідок пожежі на Донеччині загинули три людини, серед них дитина - ДСНС

У неділю вранці в с. Софіївка Краматорського району Донецької області сталася пожежа в приватному будинку, внаслідок якої загинули двоє дорослих і дитина, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Займання сталося сьогодні вранці в с. Софіївка Краматорського району: горів приватний житловий будинок по всій площі. Під час розвідки та ліквідації пожежі в будинку рятувальники виявили тіла 2 дорослих і дитини", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі ДСНС.

Рятувальники ліквідували пожежу, її причини встановлюють.