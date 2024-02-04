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11:31 04.02.2024

Зеленський відвідав дитяче відділення Національного інституту раку

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Президент України Володимир Зеленський напередодні Всесвітнього дня боротьби з раком відвідав дитяче відділення Національного інституту раку в Києві, повідомляє пресслужба глави української держави.

"Глава держави ознайомився з роботою відділення, де здійснюють високоспеціалізоване лікування онкологічних захворювань у дітей. Там надають допомогу пацієнтам з усіх регіонів України віком до 18 років майже з усіма видами злоякісних новоутворень. Це близько 150 дітей на рік", - ідеться в повідомленні, опублікованому в неділю.

Зокрема, під час своїх відвідин Зеленський поспілкувався з маленькими пацієнтами та їхніми батьками, серед них є сім'ї з прифронтових територій. Медпрацівники розповіли президенту про лікування дітей. Зі свого боку Зеленський побажав витримки і якнайшвидшого одужання пацієнтам, він також вручив дітям подарунки.

"Ви дуже мужні та сильні духом. Я вам бажаю цієї перемоги. Впевнений, що лікарі та ваші рідні вам у цьому допоможуть", - наголосив президент.

Глава держави подякував лікарям, які допомагають пацієнтам долати недугу.

"Володимир Зеленський оглянув відділення променевої діагностики з рентгенівськими кабінетами, оснащене сучасним обладнанням, що дає змогу здійснювати комп’ютерну томографію, магнітно-резонансну томографію, ангіографію та інші види діагностики на високому рівні", - повідомляє пресслужба.

Президент обговорив із керівництвом і фахівцями медичного закладу перспективи розвитку Інституту та наявні проблемні питання. 

Теги: #діти #інститут_раку #зеленський

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