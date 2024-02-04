Події

11:17 04.02.2024

Окупанти 6 разів обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей

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Окупанти 6 разів обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей

Упродовж доби російські окупанти здійснили 6 обстрілів із різних видів озброєння прикордонних територій Чернігівської та Сумської областей, зафіксовано 32 вибухи, повідомляє Оперативне командування "Північ".

У Чернігівській області ворог обстріляв із міномета 120 мм Карповичі Семенівської громади (11 приходів) та Клюси Сновської громади (4 приходи). З міномета 82 мм було обстріляно Блешню Семенівської громади (10 приходів).

У Сумській області окупанти обстріляли з міномета 120 мм Ситне Шосткинського району (4 приходи), здійснили 2 обстріли з FPV-дрона Бачівськ (3 приходи).

Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано. 

Теги: #північ #обстріли

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