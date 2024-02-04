За добу окупанти обстріляли 22 населені пункти в Запорізькій області

За добу російські окупанти обстріляли 22 населених пункти в Запорізькій області, зафіксовано шість повідомлень про руйнування житлових будинків і об'єктів інфраструктури, повідомляє голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"За минулу добу військовослужбовці рф завдали 104 удари по 22 населених пунктах Запорізького краю", - написав Малашко в телеграм-каналі в неділю вранці.

За даними ОВА, окупаційні війська здійснили авіаційний удар по Новодарівці, обстріляли з РСЗВ Верхню Терсу, а також атакували 22 безпілотниками Гуляйполе, Новоданилівку, Чарівне, Малинівку, Малу Токмачку, Левадне та Лобкове.

Крім цього, окупанти завдали 80 артударів по території Оріхова, Залізничного, Новоандріївки, Ольгівського, Білогір'я, Щербаків, Полтавки, Роботиного, Степногірська, Кам'янського та інших прифронтових міст і сіл.