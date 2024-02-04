Міжнародна коаліція завдала ударів по 36 об'єктах хуситів у Ємені

Міжнародна коаліція збройних сил США разом із Великою Британією та за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади, Данії, Нідерландів і Нової Зеландії завдали в суботу ударів по 36 цілям хуситів у 13 точках у контрольованих терористами районах Ємену, повідомляє Центральне командування США.

"Ці цілі, підтримувані Іраном, охоплювали численні підземні сховища, пункти управління, ракетні системи, місця зберігання та експлуатації БПЛА, радари і вертольоти", - ідеться в пресрелізі.

Також Центрком США інформує, що ці удари покликані послабити потенціал хуситів, який використовується для продовження їхніх "нерозважливих і незаконних нападів на кораблі США і Великої Британії, а також на міжнародне комерційне судноплавство в Червоному морі, Баб-ель-Мандебській протоці та Аденській затоці".

У пресрелізі підкреслюється, що ці удари є "окремими і відмінними" від багатонаціональних дій із забезпечення свободи навігації, що здійснюються в рамках операції Prosperity Guardian.