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00:49 04.02.2024

Кількість користувацьких запитів під час голосування на "Євробачення-2024" у "Дії" стала найвищою в історії проекту

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Кількість користувацьких запитів під час голосування на "Євробачення-2024" у "Дії" стала найвищою в історії проекту

Кількість користувачів у "Дії" була рекордною за всю історію проєкту - 15 тис. на секунду замість 800 у рутинному режимі, повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Телеграм у суботу.

"Порівняно з минулим роком ми збільшили потужності в 5 разів (а запитів надійшло більше в 20 разів). І тому виникла величезна черга. Перепрошую за цю ситуацію. Ми зробимо детальний розбір, аналіз і впровадимо організаційні зміни, щоб бути готовими до подібних хвиль трафіку", - написав він, коментуючи перебої, що виникли після початку глядацького голосування в нацвідборі на "Євробачення-2024".

Віцепрем'єр запевнив, що ситуація незабаром стабілізується і всі охочі зможуть віддати голос протягом ночі та дня в неділю.

"Ми разом пишемо історію найшвидшого та наймасштабнішого розвитку цифрової держави у світі. Пройдемо, пофіксимо, вийдемо на наступний рівень. Ситуація вже стабілізується, а за кілька годин усе запрацює на повну, і всі охочі зараз, вночі та завтра протягом дня зможуть проголосувати", - написав Федоров.

Він запевнив, що наступного року ситуація не повториться.

Раніше повідомлялося, що додаток "Дія" працює з перебоями після початку глядацького голосування в нацвідборі на "Євробачення-2024".

Теги: #україна #євробачення #збій #дія #нацвідбір

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