Глядацьке голосування на нацвідборі "Євробачення-2024" буде продовжено після відновлення роботи застосунку "Дія"

Глядацьке голосування на національному відборі на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2024" буде продовжено після відновлення роботи програми "Дія".

"Голосування в застосунку "Дія" незабаром буде відновлено. Голосування буде продовжено, щоб глядачі встигли віддати голос. Про завершення голосування ведучі повідомлять у прямому ефірі", - ідеться в повідомленні на офіційній сторінці "Євробачення Україна" у фейсбуці.

Ведучі також повідомили, що після відновлення роботи "Дії" у охочих буде 30 хвилин на те, щоб віддати свій голос у застосунку.

Раніше повідомлялося про збій у застосунку "Дія" через велику кількість відвідувачів.