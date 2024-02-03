Події

21:55 03.02.2024

Глядацьке голосування на нацвідборі "Євробачення-2024" буде продовжено після відновлення роботи застосунку "Дія"

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Глядацьке голосування на нацвідборі "Євробачення-2024" буде продовжено після відновлення роботи застосунку "Дія"

Глядацьке голосування на національному відборі на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2024" буде продовжено після відновлення роботи програми "Дія".

"Голосування в застосунку "Дія" незабаром буде відновлено. Голосування буде продовжено, щоб глядачі встигли віддати голос. Про завершення голосування ведучі повідомлять у прямому ефірі", - ідеться в повідомленні на офіційній сторінці "Євробачення Україна" у фейсбуці.

Ведучі також повідомили, що після відновлення роботи "Дії" у охочих буде 30 хвилин на те, щоб віддати свій голос у застосунку.

Раніше повідомлялося про збій у застосунку "Дія" через велику кількість відвідувачів.

 

 

 

Теги: #євробачення #збій #дія

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