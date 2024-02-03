Застосунок "Дія" працює з перебоями після початку глядацького голосування в нацвідборі на "Євробачення-2024"

Застосунок "Дія" працює з перебоями після початку глядацького голосування в нацвідборі на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2024".

У суботу, 3 лютого відбувається національний відбір на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2024".

Після виступу всіх фіналістів, ведучі оголосили початок глядацького голосування, яке цьогоріч відбувається в застосунку "Дія".

Водночас користувачі соціальних мереж повідомляють, що під час входу в застосунок він видає повідомлення "На жаль, трапилася помилка", і відповідно, не дає можливості проголосувати за конкурсантів.

Пізніше в телеграм-каналі сервісу з'явилося повідомлення: "Скільки охочих проголосувати за свого кандидата фаворита нацвідбору! "Дії" потрібно трохи часу, щоб оговтатися від такої кількості відвідувачів. Отже, якщо у вас не відкривається опитування - спробуйте проголосувати за кілька хвилин!"