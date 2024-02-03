Сапери Міноборони за тиждень вилучили та знешкодили понад 2,5 тис. вибухонебезпечних предметів

Спеціалізовані підрозділи Міністерства оборони за минулий тиждень із 26 січня до 2 лютого 2024 року обстежили й очистили 5042 га місцевості визволених регіонів України; ️2265,1 га сільгоспугідь; ️54,99 км автошляхів і 0,22 км ліній електропередачі, повідомляє пресслужба міністерства.

"234 групи розмінування підрозділів Міноборони продовжують очищення звільнених регіонів України від вибухонебезпечних предметів. Роботи проводяться із залученням спецтехніки для механізованого розмінування. За тиждень роботи вилучено та знешкоджено 2 576 вибухонебезпечних предметів", - ідеться в повідомленні Міноборони в телеграм-каналі в суботу.

Як повідомляється, загалом саперами підрозділів Міністерства оборони України виявлено та знищено 289 461 вибухонебезпечний предмет.