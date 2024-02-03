Генштаб ЗСУ: Авіація і ракетники завдали 13 ударів по локаціях окупантів за добу

Авіація і ракетні війська Сил оборони України впродовж дня завдали 13 ударів по місцях зосередження особового складу та озброєння російських окупаційних військ, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 суботи.

"Протягом дня авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження особового складу та 1 артилерійському засобу противника", - ідеться в повідомленні Генштабу ЗСУ у фейсбуці.