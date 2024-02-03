Події

19:05 03.02.2024

У Дніпропетровській області енергетики намагаються якнайшвидше повернути електрику споживачам після російських ударів

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У Дніпропетровській області енергетики намагаються якнайшвидше повернути електрику споживачам після російських ударів

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні повідомив щодо продовження відновлювальних робіт у деяких регіонах держави, де через російські удари сталися відключення електрики.

"Дніпропетровська область, зокрема Кривий Ріг, - енергетики працюють, щоб якнайшвидше повернути електрику всім споживачам. Відрядили голову Укренерго в регіон, усіх необхідних спеціалістів і ресурси. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сьогодні доповів мені і щодо робіт, і щодо захисту об'єктів енергетики", - сказав президент.

Глава держави, при цьому, подякував усім ремонтним бригадам.

"Бути самовідданим на своєму рівні, ефективним, сміливим - це означає для України бути сильною державою, здатною захищати й захистити себе. Дякую всім, хто це усвідомлює", - зазначив Зеленський.

 

Теги: #електрика #відновлення #дніпропетровська

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