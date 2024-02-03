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14:54 03.02.2024

Сніг із дощем очікуються на більшій частині України найближчими днями

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Сніг із дощем очікуються на більшій частині України найближчими днями

У неділю, 4 лютого, в Україні часом невеликі опади переважно у вигляді дощу, вночі у східних областях помірний мокрий сніг із дощем, іноді налипання мокрого снігу, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, у більшості областей пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла; вдень 3-8°, у південній частині до 11°, на півночі Лівобережжя 0-5° тепла.

У Карпатах мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледиця, на дорогах ожеледиця; температура протягом доби близько 0°С.

У Києві 4 лютого часом невеликий дощ. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-4°, вдень 4-6° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 4 лютого найвища температура вдень була 13,7° у 2002 р., найнижча - вночі -26,7° у 1911 р.

У понеділок, 5 лютого, в Україні очікуються помірний дощ та мокрий сніг, на півдні дощ (вночі у південних, центральних та більшості північних областей місцями невеликий дощ). Температура в південній частині вночі 2-7°, вдень 5-10°, на Одещині до 15° тепла; на решті територій вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 1-6° тепла, на Закарпатті до 10°. У Карпатах мокрий сніг, температура протягом доби 1-6 градусів морозу.

На дорогах північно-східної частини країни місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві 5 лютого вночі місцями невеликий, вдень повсюди помірний дощ і мокрий сніг.

Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень 5 лютого місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-3° тепла, вдень 3-5° тепла.

Теги: #погода #прогноз

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