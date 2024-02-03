Спецназ СБУ за тиждень знищив 11 російських танків і 23 артилерійські системи

Спецпризначенці ЦСО "А" Служби безпеки України за минулий тиждень знищили 11 російських танків, повідомляє пресслужба СБУ в телеграм-каналі.

Крім того, було знищено 28 ББМ, 24 артилерійські системи, 2 системи ППО, 6 засобів радіоелектронної розвідки та боротьби, 73 одиниці військового транспорту, системи відеоспостереження "Муром-М" та "Іронія-М", майже 100 вогневих позицій і ворожих укріплень, а також 2 склади з боєприпасами.

Втрати особового складу окупантів становили 194 особи.