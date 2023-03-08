Спецназ біля будівлі парламенту Грузії приготувався до розгону прихильників опозиції

Ситуація біля будівлі парламенту Грузії загострилася після того, як група молодих людей спробувала зламати залізні ворота будівлі парламенту, за якими перебувають сотні поліцейських і спецпризначенців.

Поліцейські після дій опозиціонерів почали застосовувати водомет, що відігнало нападників від воріт, а спецпризначенці вийшли за периметр будівлі, але поки що не вживають активних дій.

Раніше в середу лідер опозиційної партії "Стратегія Агмашенебелі" Георгій Вашадзе висунув ультиматум владі відкликати з парламенту закон про іноземних агентів і звільнити всіх затриманих напередодні учасників акції протесту. Після невиконання ультиматуму владою опозиціонери вирішили оточити будівлю живим кільцем, назвавши його символічним.

Тим часом основна маса мітингу, що складається зі студентів, залишається на площі і продовжує виступи біля мікрофона.

Напередодні кілька тисяч людей зібралися біля будівлі парламенту, на знак протесту проти ухвалення парламентською більшістю в першому читанні законопроєкту про іноземних агентів. Поліція після багаторазових попереджень вжила заходів для розгону акції. Було затримано понад 60 опозиціонерів.