Події

21:26 08.03.2023

Спецназ біля будівлі парламенту Грузії приготувався до розгону прихильників опозиції

1 хв читати
Спецназ біля будівлі парламенту Грузії приготувався до розгону прихильників опозиції

Ситуація біля будівлі парламенту Грузії загострилася після того, як група молодих людей спробувала зламати залізні ворота будівлі парламенту, за якими перебувають сотні поліцейських і спецпризначенців.

Поліцейські після дій опозиціонерів почали застосовувати водомет, що відігнало нападників від воріт, а спецпризначенці вийшли за периметр будівлі, але поки що не вживають активних дій.

Раніше в середу лідер опозиційної партії "Стратегія Агмашенебелі" Георгій Вашадзе висунув ультиматум владі відкликати з парламенту закон про іноземних агентів і звільнити всіх затриманих напередодні учасників акції протесту. Після невиконання ультиматуму владою опозиціонери вирішили оточити будівлю живим кільцем, назвавши його символічним.

Тим часом основна маса мітингу, що складається зі студентів, залишається на площі і продовжує виступи біля мікрофона.

Напередодні кілька тисяч людей зібралися біля будівлі парламенту, на знак протесту проти ухвалення парламентською більшістю в першому читанні законопроєкту про іноземних агентів. Поліція після багаторазових попереджень вжила заходів для розгону акції. Було затримано понад 60 опозиціонерів.

 

 

Теги: #парламент #спецназ #будівля #грузія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:00 08.03.2023
Зеленський: Немає такого українця, який не бажав би успіху нашій дружній Грузії в її вступі в ЄС

Зеленський: Немає такого українця, який не бажав би успіху нашій дружній Грузії в її вступі в ЄС

21:44 08.03.2023
Спецпризначенці у столиці Грузії за допомогою водометів і сльозогінного газу почали розгін прихильників опозиції на прилеглих до парламенту вулицях

Спецпризначенці у столиці Грузії за допомогою водометів і сльозогінного газу почали розгін прихильників опозиції на прилеглих до парламенту вулицях

21:32 08.03.2023
У НАТО заявили, що стурбовані законопроєктом про іноагентів, ухваленим у першому читанні грузинським парламентом

У НАТО заявили, що стурбовані законопроєктом про іноагентів, ухваленим у першому читанні грузинським парламентом

21:19 08.03.2023
Прихильники опозиції оточили парламент Грузії символічним живим кільцем

Прихильники опозиції оточили парламент Грузії символічним живим кільцем

20:10 08.03.2023
МВС Грузії затримало за добу понад 70 учасників акції протесту в Тбілісі

МВС Грузії затримало за добу понад 70 учасників акції протесту в Тбілісі

16:31 08.03.2023
У Тбілісі розпочалася чергова акція протесту проти ухвалення закону про іноагентів

У Тбілісі розпочалася чергова акція протесту проти ухвалення закону про іноагентів

14:57 08.03.2023
МЗС України поділяє позицію ЄС щодо невідповідності європейським цінностям грузинського проєкту закону про "іноземних агентів" і висловлює солідарність із народом Грузії

МЗС України поділяє позицію ЄС щодо невідповідності європейським цінностям грузинського проєкту закону про "іноземних агентів" і висловлює солідарність із народом Грузії

09:45 08.03.2023
МВС Грузії повідомило про затримання 66 осіб під час акції протесту в Тбілісі

МВС Грузії повідомило про затримання 66 осіб під час акції протесту в Тбілісі

07:24 08.03.2023
Грузинська опозиція закликала своїх прихильників до участі в новій акції протесту в Тбілісі

Грузинська опозиція закликала своїх прихильників до участі в новій акції протесту в Тбілісі

22:49 07.03.2023
Президент Грузії після протестів у столиці заявила про наміри ветувати закон про іноагентів

Президент Грузії після протестів у столиці заявила про наміри ветувати закон про іноагентів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував запровадження нових санкцій на майбутньому засіданні РНБО

Зеленський: Немає такого українця, який не бажав би успіху нашій дружній Грузії в її вступі в ЄС

Українським бійцем, розстріляним окупантами за слова "Слава Україні", був Олександр Мацієвський

У України не було мотивів підривати "Північний потік"

Сили оборони завдали 11 ударів по місцях скупчення окупантів та їхньому командному пункті

ОСТАННЄ

Зеленський анонсував запровадження нових санкцій на майбутньому засіданні РНБО

Українським бійцем, розстріляним окупантами за слова "Слава Україні", був Олександр Мацієвський

На пішохідному переході в Миколаєві на 11-річного хлопчика наїхав мікроавтобус, дитину доправили до лікарні - поліція

Окупанти обстріляли прикордонне село Катеринівка в Сумській області, інформації про жертви немає

Окупанти обстріляли Нікополь, постраждали 6 осіб, зокрема 2 дітей

У України не було мотивів підривати "Північний потік"

У Вікіпедії втретє відбудеться "Місяць культурної дипломатії України"

Маляр: Знищення величезної кількості особового складу і техніки ворога в районі Бахмута стільки місяців - це перемога

США допускають версії природного або лабораторного походження COVID-19 - доповідь розвідувального співтовариства

Заява російського "омбудсмена" про нібито небажання Києва забирати з російського полону 70 військових потрібна Кремлю для розхитування українського суспільства

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА