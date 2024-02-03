В Авдіївці внаслідок влучання у приватний будинок поранено цивільного - поліція

Унаслідок російського обстрілу Авдіївки Донецької області постраждав цивільний, повідомляє пресслужба Національної поліції України в телеграм-каналі.

Крім того, у Торецьку було обстріляно територію підприємства. Пошкоджено транспортний бокс, цивільні авто та автобус, вантажівки та екскаватор.

Також у суботу, близько 6:00 росіяни обстріляли зі "Смерчів" Новогродівку. Пошкоджено гаражне приміщення. Інформація про постраждалих не надходила.