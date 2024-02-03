У Дніпропетровській області через атаку БПЛА виникли дві пожежі, без світла залишилися 15 тис. осіб

У Дніпропетровській області через атаку БПЛА виникли дві пожежі, без світла залишилися 15 тис. осіб, а також дві котельні Кривого Рогу, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак у суботу вранці.

"Знову атака БПЛА на Криворіжжя. 5 шахедів знищили ПВК "Схід". Утім, відбулося і кілька влучень. Виникли дві пожежі. Без світла в районі майже 15000 людей. А ще - дві котельні Кривого Рогу, які забезпечують 43000 абонентів", - написав він своєму телеграм-каналі.

За його словами, у місті частково знеструмлено швидкісний трамвай. Також деякі родини залишилися без водопостачання.

Крім того, інформував очільник Дніпропетровщини, Нікопольський район цієї ночі агресор обстріляв з артилерії. Пошкоджено 2 приватні будинки, господарську споруду, лінію електропередачі.

Скрізь обійшлося без загиблих і постраждалих.