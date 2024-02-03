Прокуратура Франції почала розслідування загибелі в Бериславі двох французьких волонтерів

Антитерористична прокуратура Франції заявила про початок розслідування загибелі в Бериславі в Україні двох французьких гуманітарних працівників під час російського повітряного удару, що стався 1 лютого, повідомляє BFMTV.

"Розслідування відкрито за фактами воєнних злочинів і умисного заподіяння шкоди життю людини, що захищається, зокрема, міжнародним гуманітарним правом. Доручена жандармам Центрального управління з боротьби зі злочинами проти людства (OCLCH), це 10-та процедура, відкрита від початку конфлікту в лютому 2022 року", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, 1 лютого під час російської атаки безпілотниками по Бериславу Херсонської області загинули двоє громадян Франції, ще троє - дістали поранення.