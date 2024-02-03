Події

07:01 03.02.2024

Прокуратура Франції почала розслідування загибелі в Бериславі двох французьких волонтерів

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Антитерористична прокуратура Франції заявила про початок розслідування загибелі в Бериславі в Україні двох французьких гуманітарних працівників під час російського повітряного удару, що стався 1 лютого, повідомляє BFMTV.

"Розслідування відкрито за фактами воєнних злочинів і умисного заподіяння шкоди життю людини, що захищається, зокрема, міжнародним гуманітарним правом. Доручена жандармам Центрального управління з боротьби зі злочинами проти людства (OCLCH), це 10-та процедура, відкрита від початку конфлікту в лютому 2022 року", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, 1 лютого під час російської атаки безпілотниками по Бериславу Херсонської області загинули двоє громадян Франції, ще троє - дістали поранення.

 

 

 

Теги: #прокуратура #розслідування #загибель #франція #волонтери

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