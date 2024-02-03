3 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 710 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 710 RUSSIAN AGRESSION

3 лютого відзначають Всесвітній день боротьби з ненормативною лексикою, Міжнародний день золотистого ретривера, Всесвітній день вільного кохання, День жінки-лікаря.

У США - Національний день морквяного торта, в Японії - Сецубун.

Православна церква вшановує пам'ять святого Симеона і Святої пророчиці Анни.

Національний день морквяного торта

Відомо, що морква культивується у світі протягом чотирьох тисяч років, а почали вирощувати її в Афганістані, і сьогодні виведено понад 60 сортів. Спочатку її вирощували заради ароматного листя і насіння, які додавали в їжу і використовували як лікарський засіб. Перша ж згадка про вживання кореня моркви в їжу зустрічається в античних джерелах у 1 столітті.

До Європи моркву привезли приблизно в 10-13 століттях, трохи пізніше вона потрапила і в Америку. Сьогодні цей коренеплід продовжує залишатися одним із найбільш популярних овочів і входить до десятки основних економічно важливих овочевих культур у світі.

Сецубун

Розкидання соєвих бобів із запрошенням щастя в дім - це обряд маме-макі, один із важливих ритуалів старовинного фестивалю Сецубун в Японії.

Святкування дня Сецубун - одна з найдавніших і найцікавіших традицій у країні. Її появу пов'язують із китайською філософією інь-ян. Це два протилежні взаємодіючі начала, що лежать в основі світобудови: світло і темрява, позитивне і негативне, активне і пасивне, жіноче і чоловіче. Вважалося, що на стику сезонів ці начала протистоять одне одному, і це спричиняє небезпеку появи різного роду нещасть.

Ще цього дня:

1913 - Набула чинності Шістнадцята поправка до Конституції США, яка дозволила Конгресу встановлювати федеральні податки на доходи;

1926 - У Чехословаччині чеська мова стала офіційною мовою країни;

1940 - Під час битви за Британію над Англією збито перший німецький бомбардувальник;

1940 - У Вінніпегу створено Комітет українців Канади;

1953 - Вийшла друком книга французького океанографа Жака-Іва Кусто "У світі мовчання" - найвідоміша праця вченого, в якій він описав унікальні результати трирічного вивчення підводного світу;

1962 - Уряд США ввів ембарго на торгівлю з Кубою;

1969 - У Каїрі на Палестинському національному конгресі новим лідером Організації визволення Палестини обрано Ясіра Арафата - засновника і голову терористичної організації ФАТХ;

1981 - Ґру Гарлем Брунтланн стала першою у світі жінкою - прем'єр-міністеркою, очоливши уряд Норвегії;

1986 - Папа Римський Іоанн Павло II зустрівся в Калькутті з матір'ю Терезою;

1992 - Україна встановила дипломатичні відносини з Туреччиною;

1992 - Виконком Організації Визволення Палестини визнав незалежність України;

1994 - Президент США Білл Клінтон скасував економічне ембарго щодо комуністичного В'єтнаму, яке діяло 19 років;

1994 - Верховна Рада України ратифікувала в повному обсязі Договір про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-1);

1998 - На італійському гірськолижному курорті Кавалезе загинули 20 осіб, коли трос підйомника перерізав літак НАТО, що заходив на посадку;

2005 - Найдорожча у світі газета побачила світ у Китаї. Спецвипуск "Economic Daily" у місті Шеньчжень надрукували на золотому папері (вартість одного примірника газети становила 8000 доларів США);

2009 - Закінчився процес "Румунія проти України" в Міжнародному суді в Гаазі щодо статусу українського острова Зміїний і шельфу в Північно-Західному Чорномор'ї. Зміїний визнано саме островом, як на тому наполягала Україна (а не скелею, як доводили румуни), проте більшу частину спірної ВЕЗ віддано Румунії;

2010 - Скульптура роботи швейцарського майстра Альберто Джакометті "Людина, що крокує" ("L'homme qui marche") була продана на аукціоні Sotheby's за рекордну суму в 65 мільйонів фунтів (104,3 мільйона доларів);

2011 - Організація "Репортери без кордонів" заявила, що в рейтингу свободи слова "Репортерів без кордонів" Україна за рік президентства Януковича знизилася на 42 позиції і посідає 131-е місце - після Іраку;

2012 - Національний перевізник Угорщини "Malev", авіакомпанія з 66-річною історією, припинила польоти через фінансові проблеми та відмову фінансування з боку уряду;

2015 - Італійський юрист і політик Серджо Матарелла обраний президентом Італії;

2021 - Введено указом президента в дію рішення РНБО, персональні економічні санкції та обмеження проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака, заблоковано проросійські телеканали 112, ЗІК і Newsone як пропагандистські.

Церковне свято

3 лютого, у православному календарі день ушанування пам'яті святого Симеона і Святої пророчиці Анни.

Симеон і Анна були праведними людьми, які жили в Єрусалимі за часів народження Ісуса Христа.

Симеон був одним із перекладачів Святого Письма з івриту грецькою мовою, і йому було обіцяно, що він не помре, поки не побачить Спасителя. Анна була вдовою, яка присвятила своє життя молитві та посту в храмі, і мала дар пророцтва. Обидва зустріли Марію та Йосипа, коли вони принесли маленького Ісуса до храму на 40-й день після Його народження. Симеон узяв Ісуса на руки і прославив Бога, а Анна розповіла всім, хто чекав визволення Ізраїлю, про народження Месії.

Іменини: Олександр, Олексій, Андрій, Аркадій, Борис, Василь, Георгій, Дмитро, Єгор, Ібрагім, Іван, Йосип, Кирило, Михайло, Микола, Остап, Петро, Серафим, Сергій, Теодор, Федір, Юрій, Ян, Ганна, Катерина, Катаріна.