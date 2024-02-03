Молдова стабілізувала ситуацію в галузі енергобезпеки

Молдова стабілізувала ситуацію в галузі власної енергетичної безпеки, вважає директор секретаріату Енергетичного співтовариства (ЕС) Артур Лорковскі.

Як повідомив він на брифінгу в п'ятницю за підсумками зустрічі з молдовськими депутатами в Кишиневі, йдеться про постачання газу та електроенергії.

За словами Лорковскі, велику роль у стабілізації зіграли вжиті заходи з розділення операторів і постачальників, що "скоротило можливість зовнішнього впливу" (2023 року Національне агентство Молдови з регулювання в енергетиці виконало умови Третього енергетичного пакета ЄС, передавши право транспортування газу територією Молдови від компанії "Молдовагаз", основним акціонером якої є "Газпром", румунській компанії Vestmoldtransgaz - ІФ-У).

"Секретаріат надав підтримку молдовській владі в цьому відношенні. Стабілізація в забезпеченні енергетичної безпеки відкриває двері до реформ. Що вищий рівень безпеки, то швидше відбуватиметься інтеграція з Євросоюзом. Ми обговорили реформи в секторі електроенергії. Молдова раніше була запрошена приєднатися до європейського ринку, і це позитивно позначилося на постачанні в республіку", - сказав він.

Лорковскі зазначив, що подальша інтеграція потребуватиме змін у сфері енергоефективності, поновлюваних джерел і захисту довкілля. Він підкреслив, що на зустрічі з депутатами "було обговорено план дій у цих трьох напрямках у наступні роки".

Європейський комісар з питань енергетики Кадрі Сімсон також закликала владу Молдови сприяти розвитку альтернативних постачань газу та електроенергії. На брифінгу в п'ятницю вона нагадала, що за останні два роки Єврокомісія надала республіці близько 1,2 млрд євро фінансової підтримки, зокрема на забезпечення стабільності поставок газу та електроенергії.

"Проведені реформи підтверджують виконання Молдовою взятих на себе зобов'язань. Сьогодні ми обговорили, що Молдова стала більш ефективною в частині інвестицій. Енергоресурси стануть доступнішими в середньо- і довгостроковій перспективі", - сказала Сімсон.

За її словами, Молдова виконує зобов'язання з реформування енергосектору.

"Ми підтримуємо Молдову в енергетичній галузі. Сьогодні ми підтримали нову "дорожню карту" Молдова-Єврокомісія і обговорили подальші кроки та їхні часові рамки в питанні єдиного ринку. "Дорожня карта" - базовий документ для нашої подальшої співпраці, надання технічної та фінансової допомоги. Реалізація документа дасть змогу консолідувати енергетичну стійкість Молдови та перехід у безпечніше й "чистіше" майбутнє з погляду екології. Це наближає Молдову до ЄС", - наголосила єврокомісар.

За її словами, Молдова зробила важливі кроки з реформування енергетичного сектору та гармонізує національне законодавство з європейським.

Як повідомлялося, цього тижня Молдова скасувала режим надзвичайного стану в галузі енергетики, який було запроваджено 13 жовтня 2021 року у зв'язку з тим, що "Молдовагаз" не зміг вчасно підписати новий договір із "Газпромом" або продовжити договір (закінчився 30 вересня 2021 року). Новий договір було підписано 29 жовтня, і він набув чинності з 1 листопада 2021 року, строком на п'ять років. Однак закладена в договорі формула призвела до істотного підвищення ціни газу, і державна компанія "Енергоком" стала купувати газ для "Молдовагазу" на спотовому ринку.

З 1 жовтня 2022 року добовий обсяг подачі газу Молдові було знижено на 30% - до 5,7 млн кубометрів. "Газпром" пояснив це технічними проблемами, пов'язаними з обмеженням транзиту газу через Україну. У наступні місяці "Газпром" постачав у Молдову той самий обсяг газу - 5,7 млн куб. м на добу, що становило менше 40% від необхідного обсягу для холодної пори року.

Молдова використовувала газ від "Газпрому" тільки до 3 грудня 2022 року. З 4 грудня Молдова постачає весь обсяг газу від "Газпрому" в Придністров'я, яке натомість покриває понад 80% потреб Молдови в електроенергії. Договір із Молдавською ГРЕС, яка розташована в Придністров'ї, укладено до кінця 2024 року.

Правий берег Дністра закуповує газ на спотовому ринку. Глава компанії "Молдовагаз" Вадим Чебан нещодавно заявив, що створених запасів газу вистачить до кінця опалювального сезону. Водночас він припустив, що ціна газу від "Газпрому" буде вигідною для Молдови, і не виключив, що після скасування режиму НС у сфері газу Молдова знову купуватиме газ у "Газпрому". Це пов'язано також із тим, що придністровський регіон після завершення опалювального сезону не потребуватиме такого обсягу газу, який постачає "Газпром".