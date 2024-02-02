Єрмак зустрівся з ексдержсекретарем США Майком Помпео

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із колишнім державним секретарем США та ексглавою ЦРУ Майком Помпео, який прибув до Києва. Про це повідомила пресслужба Офісу глави держави в п'ятницю ввечері.

Зазначається, що Єрмак подякував президенту США, обом палатам і партіям Конгресу Сполучених Штатів та всьому американському суспільству за потужну підтримку України. Він також висловив сподівання на продовження підтримки з боку США, адже вона ґрунтується на спільних демократичних цінностях і повазі до міжнародного права, які захищає український народ.

Керівник Офісу Президента наголосив на необхідності дати чіткий сигнал Росії, що своєю агресією вона не може порушувати суверенітет незалежних держав і визначати долю інших вільних народів.