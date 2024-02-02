Події

21:39 02.02.2024

Єрмак зустрівся з ексдержсекретарем США Майком Помпео

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Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із колишнім державним секретарем США та ексглавою ЦРУ Майком Помпео, який прибув до Києва. Про це повідомила пресслужба Офісу глави держави в п'ятницю ввечері.

Зазначається, що Єрмак подякував президенту США, обом палатам і партіям Конгресу Сполучених Штатів та всьому американському суспільству за потужну підтримку України. Він також висловив сподівання на продовження підтримки з боку США, адже вона ґрунтується на спільних демократичних цінностях і повазі до міжнародного права, які захищає український народ.

Керівник Офісу Президента наголосив на необхідності дати чіткий сигнал Росії, що своєю агресією вона не може порушувати суверенітет незалежних держав і визначати долю інших вільних народів.

 

 

 

Теги: #помпео #єрмак

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