Події

20:02 02.02.2024

В Одеській області знайдено загиблою 15-річну дівчинку, яка зникла 21 січня, вбивцю встановлено

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В Одеській області знайдено загиблою 15-річну дівчинку, яка зникла 21 січня, вбивцю встановлено

Поліцейські Одеської області знайшли з ознаками насильницької смерті тіло 15-річної Мішель Пиявчик, яка 21 січня пішла з дому і перестала виходити на зв'язок, повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

"Про зникнення неповнолітньої мешканки Одеського району 30 січня до територіального підрозділу поліції повідомила її бабуся. Жінка зазначила, що онука ще 21 січня пішла з дому та перестала виходити з нею на зв'язок. За цим фактом поліцейські розпочали провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, у межах якого розгорнули пошуки зниклої", - ідеться в повідомленні.

Тіло дівчини було виявлено в Березівському районі Одеської області в п'ятницю.

"Особу ймовірного вбивці встановлено. З ним проводяться невідкладні слідчі заходи", - розповіли в поліції.

 

 

Теги: #жертва #одеська_область #підліток

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