Міжнародний суд ООН прийняв на розгляд позов України проти РФ щодо заяв Путіна про "геноцид на Донбасі"

Міжнародний суд ООН у Гаазі визнав свою юрисдикцію в позові України проти РФ, поданому в перші дні повномасштабного вторгнення у зв'язку з заявами президента РФ Володимира Путіна про те, що Україна нібито здійснювала геноцид російськомовного населення на Донбасі, повідомляє ВВС.

"Суд ООН частково відкинув твердження Росії. Він нагадав, що російська влада неодноразово звинувачувала Київ у геноциді російськомовного населення Донбасу, коли пояснювала необхідність проведення так званої "спеціальної військової операції". Отже, суд ООН вирішив частково розглянути претензії України по суті", - зазначається в повідомленні.

При цьому суд також відкинув твердження України, що несправедливі звинувачення в геноциді самі по собі можуть бути порушенням міжнародної конвенції про запобігання геноциду.

Українська сторона в позові заявила, що РФ використовувала неправдиві звинувачення в геноциді на Донбасі, щоб виправдати своє повномасштабне вторгнення наприкінці лютого 2022 року. В позові РФ звинувачується в тому, що вона перекрутила і спотворила концепцію геноциду, безпідставно звинувативши Україну в геноциді, а потім - використавши це як привід для повномасштабної війни.

Отже, за словами представників України, Росія і особисто президент Путін зловжили своїми правами та порушили зобов'язання за міжнародною Конвенцією про запобігання геноциду й покарання за нього.

Російська сторона зі свого боку наполягала, що слова Путіна про геноцид - "риторичний зворот", який не спирається на визначення міжнародного права. Росія намагалася довести, що з правової точки зору суд ООН не має юрисдикції розглядати цей позов України.