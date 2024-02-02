Події

19:29 02.02.2024

Міжнародний суд ООН прийняв на розгляд позов України проти РФ щодо заяв Путіна про "геноцид на Донбасі"

2 хв читати
Міжнародний суд ООН прийняв на розгляд позов України проти РФ щодо заяв Путіна про "геноцид на Донбасі"

Міжнародний суд ООН у Гаазі визнав свою юрисдикцію в позові України проти РФ, поданому в перші дні повномасштабного вторгнення у зв'язку з заявами президента РФ Володимира Путіна про те, що Україна нібито здійснювала геноцид російськомовного населення на Донбасі, повідомляє ВВС.

"Суд ООН частково відкинув твердження Росії. Він нагадав, що російська влада неодноразово звинувачувала Київ у геноциді російськомовного населення Донбасу, коли пояснювала необхідність проведення так званої "спеціальної військової операції". Отже, суд ООН вирішив частково розглянути претензії України по суті", - зазначається в повідомленні.

При цьому суд також відкинув твердження України, що несправедливі звинувачення в геноциді самі по собі можуть бути порушенням міжнародної конвенції про запобігання геноциду.

Українська сторона в позові заявила, що РФ використовувала неправдиві звинувачення в геноциді на Донбасі, щоб виправдати своє повномасштабне вторгнення наприкінці лютого 2022 року. В позові РФ звинувачується в тому, що вона перекрутила і спотворила концепцію геноциду, безпідставно звинувативши Україну в геноциді, а потім - використавши це як привід для повномасштабної війни.

Отже, за словами представників України, Росія і особисто президент Путін зловжили своїми правами та порушили зобов'язання за міжнародною Конвенцією про запобігання геноциду й покарання за нього.

Російська сторона зі свого боку наполягала, що слова Путіна про геноцид - "риторичний зворот", який не спирається на визначення міжнародного права. Росія намагалася довести, що з правової точки зору суд ООН не має юрисдикції розглядати цей позов України.

 

Теги: #суд #оон #позов

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:33 02.02.2024
Справу проти власника агрохолдингу Бахматюка щодо найбільшого в історії України хабара передано до суду - НАБУ

Справу проти власника агрохолдингу Бахматюка щодо найбільшого в історії України хабара передано до суду - НАБУ

17:34 02.02.2024
В ООН засудили удари РФ по Бериславу, внаслідок яких загинули французькі волонтери

В ООН засудили удари РФ по Бериславу, внаслідок яких загинули французькі волонтери

21:47 31.01.2024
Вердикт Суду ООН створює прецедент для тоталітарних режимів безкарно порушувати міжнародне право

Вердикт Суду ООН створює прецедент для тоталітарних режимів безкарно порушувати міжнародне право

17:39 31.01.2024
Суд ООН визнав, що РФ порушила Конвенцію про фінансування тероризму, компенсацію не призначив - ЗМІ

Суд ООН визнав, що РФ порушила Конвенцію про фінансування тероризму, компенсацію не призначив - ЗМІ

20:39 30.01.2024
Суд залишив під вартою ексголову Верховного Суду, але зменшив розмір застави

Суд залишив під вартою ексголову Верховного Суду, але зменшив розмір застави

16:14 30.01.2024
Суд повернеться до розгляду справи розшукуваного ексвласника "Дельта Банку", до якого було застосовано примусовий привід

Суд повернеться до розгляду справи розшукуваного ексвласника "Дельта Банку", до якого було застосовано примусовий привід

21:40 29.01.2024
Суд ООН ухвалить рішення про прийнятність скарги України проти РФ щодо "геноциду"

Суд ООН ухвалить рішення про прийнятність скарги України проти РФ щодо "геноциду"

00:38 28.01.2024
США, Великобританія, Італія та інші країни зупинили фінансування агентства ООН у справах палестинських біженців

США, Великобританія, Італія та інші країни зупинили фінансування агентства ООН у справах палестинських біженців

18:13 26.01.2024
Справа Riviera Village: власника і керівника котеджного містечка продовжують безпідставно утримувати за ґратами

Справа Riviera Village: власника і керівника котеджного містечка продовжують безпідставно утримувати за ґратами

15:32 26.01.2024
Міжнародний суд ООН постановив, щоб Ізраїль вжив заходів для захисту палестинців у Газі

Міжнародний суд ООН постановив, щоб Ізраїль вжив заходів для захисту палестинців у Газі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський після Ставки: 90% дронів на фронті - вітчизняного виробництва

Під час атаки на аеродром Бельбек 31 січня було знищено три ворожі літаки й особовий склад окупантів

Зеленський обговорив із головою ОБСЄ звільнення українських військовополонених і повернення депортованих до РФ дітей

Справу проти власника агрохолдингу Бахматюка щодо найбільшого в історії України хабара передано до суду - НАБУ

У законопроєкті про мобілізацію бракує норми про ротацію - голова профільного комітету Ради

ОСТАННЄ

Кулеба закликав ОБСЄ використовувати свої можливості для розв'язання проблеми викрадених українських дітей і цивільних

Норвегія надасть США доступ до ще восьми військових об'єктів на території країни

Класифікатор професій в Україні розширено на 42 спеціальності

В Одеській області знайдено загиблою 15-річну дівчинку, яка зникла 21 січня, вбивцю встановлено

Зеленський після Ставки: 90% дронів на фронті - вітчизняного виробництва

Окупанти за добу завдали 50 авіаударів по Україні, обстріляли понад 120 населених пунктів

Українська авіація за добу завдала ударів по десяти місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

"Рада сімох" фіналізує напрацювання наступного тижня для презентації їх Зеленському

За добу на фронті було 55 бойових зіткнень, ЗС України відбили 29 атак окупантів на авдіївському напрямку

Під час атаки на аеродром Бельбек 31 січня було знищено три ворожі літаки й особовий склад окупантів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА