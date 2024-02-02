Події

19:25 02.02.2024

За добу на фронті було 55 бойових зіткнень, ЗС України відбили 29 атак окупантів на авдіївському напрямку

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За добу на фронті було 55 бойових зіткнень, ЗС України відбили 29 атак окупантів на авдіївському напрямку

Сили оборони України за минулу добу відбили атаки і штурми російських окупантів на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському, мар'їнському, шахтарському, запорізькому і херсонському напрямках на лівому березі Дніпра.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 п'ятниці на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, загалом протягом доби відбулося 55 бойових зіткнень. Найбільше атак окупантів відбито на авдіївському напрямку.

"На авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 19 атак поблизу Авдіївки та ще 10 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог за підтримки авіації безуспішно намагався прорвати оборону наших військ", - ідеться у зведенні.

На куп'янському напрямку ЗСУ відбили чотири атаки біля Синьківки та Іванівки Харківської області, на лиманському напрямку - три атаки біля Тернів Донецької області, на бахмутському напрямку відбито дві атаки під Богданівкою та Кліщіївкою Донецької області.

"На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують утримувати ворога в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти 6 разів безуспішно намагалися поліпшити тактичне становище... На Шахтарському напрямку наші воїни відбили атаку противника на південь від Золотої Ниви Донецької області... На запорізькому напрямку Силами оборони відбито 3 атаки поблизу Роботиного та на захід від Вербового Запорізької області, де ворог за підтримки авіації безуспішно намагався прорвати оборону наших військ", - розповіли в Генштабі.

На херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. "Протягом доби здійснено 6 безуспішних спроб штурму позицій наших військ", - ідеться в повідомленні.

На північному та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює українські населені пункти з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону. На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань на території Білорусі не виявлено.

 

 

 

Теги: #генштаб #зведення

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