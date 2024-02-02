Під час атаки на аеродром Бельбек 31 січня було знищено три ворожі літаки й особовий склад окупантів

Щонайменше три літаки й особовий склад російських окупантів було знищено внаслідок удару по військовому аеродрому Бельбек в окупованому Криму в середу, повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"Найкраще підтвердження - це супутникові знімки, які вже є в інтернеті, де вже можна щось та роздивитися. Але ще краще підтвердження - це некрологи в російських пабліках, це те, що вони самі вже визнають і публікують інформацію про влучання. Щонайменше там було три літаки, потім особовий склад певний був знищений. Це найкраще підтвердження того, що таки не всі цілі збиті, як вони у себе повідомляють. І те, що ракети досягли своїх цілей, про що і говорив командувач Повітряних сил... подякував за успішну роботу і знищення окупантів у Криму на різних майданчиках, ну і зокрема - аеродром Бельбек", - сказав Ігнат в ефірі телемарафону в п'ятницю.

Раніше ЗМІ та місцеві пабліки повідомляли про серію вибухів у Севастополі 31 січня і про те, що одна з ракет нібито влучила в пункт зв'язку на аеродромі Бельбек.