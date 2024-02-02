У ХАМАСі вивчають можливість перемир'я з Ізраїлем, вимагають звільнити з в'язниць впливових членів руху

Високопоставлений представник ХАМАСу повідомив, що в керівництві цього палестинського угруповання продовжують обговорювати угоду щодо припинення вогню в Секторі Гази, пише в п'ятницю The Times of Israel.

"Усама Хамдан, один із високопоставлених представників ХАМАСу в Бейруті, каже, що угруповання продовжує вивчати пропозицію щодо звільнення ізраїльських заручників в обмін на тривалий режим припинення вогню і звільнення палестинців з ізраїльських в'язниць", - зазначає видання.

Водночас Хамдан наголосив, що ХАМАС розраховує на звільнення тисяч палестинців, зокрема й тих, хто відбуває довічні терміни, він згадав два імені - Марвана Баргуті та Ахмада Саадата.

"В іншому разі це буде неприйнятно для нашого руху", - сказав Хамдан.

"Ми намагалися організовувати тимчасові перемир'я, але виходило так, що ізраїльтяни не дотримувалися їх, завжди їх порушували", - додав він, коментуючи листопадове перемир'я.

Раніше в п'ятницю представник катарського МЗС повідомив, що угруповання ХАМАС дало попередню згоду на друге перемир'я з Ізраїлем у Секторі Гази й на обмін заручниками та ув'язненими.

За його інформацією, угоду про перемир'я, яку посередники узгодили з ізраїльською стороною, представили напередодні ХАМАСу.

"Цю пропозицію схвалила ізраїльська сторона, і тепер маємо попереднє підтвердження від ХАМАСу", - заявив дипломат.

Він зазначив, що "є сподівання на хороші новини" щодо потенційного перемир'я "найближчими тижнями".

7 жовтня 2023 року угруповання ХАМАС напало на Ізраїль. У відповідь Ізраїль розпочав широкомасштабну операцію проти ХАМАС у Секторі Гази.