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18:44 02.02.2024

Окупанти обстріляли Нікополь, постраждали двоє жителів міста - ОВА

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Окупанти обстріляли Нікополь, постраждали двоє жителів міста - ОВА

Двоє жителів Нікополя Дніпропетровської області постраждали внаслідок артилерійських обстрілів міста російськими окупантами в п'ятницю, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Це 34-річний чоловік і 63-річна жінка. Лікуватимуться амбулаторно", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Унаслідок двох артобстрілів у місті пошкоджено санаторій, п’ять приватних будинків, чотири господарські споруди, лінію електропередач.

Також окупанти обстріляли територію Мирівської громади Нікопольського району, де пошкоджень зазнало аграрне підприємство. Там обійшлося без загиблих і поранених.

"Усі домівки мешканців Кривого Рогу, що залишилися без світла через нічну атаку, вже заживили. А ще - лікарні, котельні, школи. Оперативно підняли на поверхню й шахтарів, які через знеструмлення були заблоковані під землею", - розповів Лисак. 

Теги: #обстріл #нікополь

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