Події

15:49 02.02.2024

Шмигаль обговорив із главою МЗС Канади конфіскацію російських активів

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі конфіскацію російських активів.

"Подякував Канаді за рішення приєднатися до коаліції з повернення депортованих українських дітей. Це один із пунктів Формули миру президента України", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За його словами, Канада також підтримує ініціативи з гуманітарного розмінування, що є важливою частиною відновлення України.

"У цьому контексті обговорили конфіскацію російських активів. Канада тут, як і в інших сферах підтримки, серед лідерів. Розраховуємо, що цього року ми зробимо вагомі кроки, щоб спрямувати російські кошти на відбудову України", - підсумував він. 

Теги: #шмигаль #жолі

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