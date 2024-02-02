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15:33 02.02.2024

Зеленський обговорив із главою МЗС Канади підготовку двостороннього документа про гарантії безпеки України

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у Києві з міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі, під час якої сторони, зокрема, обговорили підготовку двостороннього документа про гарантії безпеки України.

Як повідомляє пресслужба глави української держави, під час зустрічі Зеленський подякував Канаді й усьому канадському народу за потужну підтримку та допомогу Україні під час повномасштабної російської агресії.

"Ми високо цінуємо особливе ставлення Канади, її потужну фінансову, військову та гуманітарну допомогу, яка надається Україні з перших днів агресії. Це свідчить про справді міцні відносини та партнерство. Також хочу подякувати за рішення уряду Канади про виділення наступного пакета військової допомоги. Це зміцнює наші Збройні Сили для ефективної боротьби з агресором", - наводить пресслужба слова президента.

Під час зустрічі Зеленський поінформував Жолі про заходи щодо реалізації української Формули миру, а також підготовки та проведення Глобального саміту миру.

Окремо президент висловив подяку Канаді за лідерську роль у роботі Міжнародної коаліції за повернення примусово переміщених українських дітей, засідання якої відбудеться сьогодні в Києві за співголовування голови Офісу президента України Андрія Єрмака та Мелані Жолі.

"Для нас повернення всіх українських громадян, включно з дітьми, залишається одним із ключових пріоритетів. Ми вдячні Канаді за вагому роль у створенні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, що допоможе всім нашим дітям невдовзі повернутися на батьківщину", - наголосив Зеленський.

Він додав, що участь Жолі в засіданні Міжнародної коаліції в Києві свідчить про потужну роль Канади в процесі повернення українських дітей.

"Під час зустрічі сторони також обговорили підготовку двостороннього документа з Канадою щодо безпекових гарантій України, щоб укласти його вже незабаром", - наголошується в повідомленні.

Сторони скоординували кроки щодо подальшого діалогу між двома державами на вищому рівні та в рамках міжнародних організацій. 

Теги: #зеленський #жолі

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