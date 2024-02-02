Події

15:42 02.02.2024

Кількість постраждалих унаслідок авіаудару по Херсону збільшилася до двох осіб - ОВА

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Кількість постраждалих унаслідок ворожого авіаудару по Херсону зросла до двох осіб, серед них 17-річний хлопець, його госпіталізували, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Окупанти вкрили вогнем житлову забудову в центральній частині міста. Частково зруйновано триповерховий будинок, а також пошкоджено довколишні оселі. Наразі відомо про двох постраждалих. 73-річну жінку доставили до лікарні з вибуховою травмою, контузією та пораненням ноги. Ще один постраждалий - 17-річний хлопець. Його теж шпиталізували до медзакладу", - написав Прокудін у телеграм-каналі в п'ятницю.

Раніше повідомлялося, що внаслідок авіаційного удару по Херсону поранено жінку, пошкоджено багатоповерхові й приватні будинки в центрі міста. 

Теги: #херсон #удар

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