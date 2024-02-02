Кількість постраждалих унаслідок авіаудару по Херсону збільшилася до двох осіб - ОВА

Кількість постраждалих унаслідок ворожого авіаудару по Херсону зросла до двох осіб, серед них 17-річний хлопець, його госпіталізували, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Окупанти вкрили вогнем житлову забудову в центральній частині міста. Частково зруйновано триповерховий будинок, а також пошкоджено довколишні оселі. Наразі відомо про двох постраждалих. 73-річну жінку доставили до лікарні з вибуховою травмою, контузією та пораненням ноги. Ще один постраждалий - 17-річний хлопець. Його теж шпиталізували до медзакладу", - написав Прокудін у телеграм-каналі в п'ятницю.

Раніше повідомлялося, що внаслідок авіаційного удару по Херсону поранено жінку, пошкоджено багатоповерхові й приватні будинки в центрі міста.