Село Табаївка на Харківщині не перебуває під контролем окупантів, тривають важкі бої - речник ОСУВ "Хортиця"

Село Табаївка в Харківській області не перебуває під контролем окупантів, там тривають важкі бої та артилерійські дуелі, повідомив начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Ілля Євлаш.

"Лінія протистояння в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" залишається дуже динамічною. Противник продовжує наступальні дії, зокрема, неподалік населеного пункту Куп'янськ, а також біля Табаївки: за неї точаться важкі бої. Наразі село не перебуває під контролем окупантів, там тривають артилерійські дуелі", - сказав він в ефірі загальнонаціонального телемарафону в п'ятницю.

Як повідомив Євлаш, на лимано-куп'янському напрямку минулої доби українські захисники ліквідували понад 228 окупантів і 75 зразків озброєння, зокрема танки та бойові машини піхоти, комплекси відеоспостереження, різного типу польові засоби РЕБ.

За його словами, на цьому напрямку наразі ворог тримає близько 40 тис. особового складу, понад 500 танків, 650 ББМ, 430 артсистем, понад 150 реактивних систем залпового вогню та майже 200 реактивних систем залпового вогню.

Як повідомив речник, на бахмутському напрямку за минулу добу противник зазнав загальних втрат 95 військовослужбовців вбитими і пораненими, а також 75 зразків військової техніки, зокрема ЗСУ вдалося знищити 44 БпЛА. На цьому напрямку, повідомив Євлаш, ворог зосередив майже 57 тис. окупантів, 500 танків, понад 1100 ББМ, 534 артсистеми.

"Основне завдання українських військ наразі - максимально сточити наступальний потенціал противника", - наголосив Євлаш.