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11:41 02.02.2024

Богуслаєва доправлено із СІЗО до ВАКС на слухання у справі про стягнення у дохід держави його активів

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Богуслаєва доправлено із СІЗО до ВАКС на слухання у справі про стягнення у дохід держави його активів

Уперше в судовому засіданні Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) у справах за позовами Міністерства юстиції про застосування санкції у вигляді стягнення активів у дохід держави бере участь сам підсанкційний – експрезидент АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва, повідомила директорка департаменту санкційної політики Мін'юсту Інна Богатих.

"Богуслаєв доставлений з СІЗО. Адвокати завалили канцелярію клопотаннями - стандарті методи "процесуального хуліганства", - написала вона у фейсбуці у п'ятницю.

На думку Богатих, відзиви на позов "вражають ступенем маніпуляцій і цинізму".

"Дуже позитивно оцінюємо присутність підсанкційного (а не лише адвокатів) в судовому засіданні та з радістю очікуватимемо інших у ВАКС! Сьогодні перше засідання. У позиції впевнені", - наголосила директорка департаменту Мін'юсту.

Як повідомлялося, Міністерство юстиції 22 січня подало позов до ВАКС для стягнення з Богуслаєва та ексгендиректора ТОВ "Борисфен-Авіа" Петра Коненка на користь держави 30 одиниць нерухомого майна та корпоративних прав у більше ніж 10 юридичних особах.

Ідеться, зокрема, про частки, які в низці підприємств доходять до 100% у статутних капіталах ТДВ СК "Мотор-Гарант", ТОВ "Вінницький авіаційний завод", ТОВ "Вертольоти МСБ", їхні частки в статутному капіталі ТОВ Фірма "Жекон".

Предметом позову також є торговельні марки та патенти на промислові зразки, вогнепальна зброя.

Раніше Служба безпеки України (СБУ) повідомила, що розслідування у справі за обвинуваченням у роботі на російських окупантів експрезидента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та директора департаменту підприємства завершено і передано до суду. У рамках кримінального провадження накладено арешт на все майно обвинувачених на загальну суму понад 12 млрд грн.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки направили до суду обвинувачення на експрезидента "Мотор Січі" за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Його підлеглий - голова Департаменту зовнішньоторговельної діяльності підприємства - обвинувачується за трьома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 15 років в'язниці з конфіскацією майна.

У жовтні 2022 року співробітники СБУ затримали Богуслаєва і начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності "Мотор Січі". Підозрюваним оголосили про підозру за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) і ст. 111-2 (пособництво державі агресору) Кримінального кодексу України.

Експрезиденту ПАТ "Мотор Січ" 1 лютого 2023 року було повідомлено про нову підозру: сприяння діяльності терористичної організації "ДНР", ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Богуслаєв очолював одне з найбільших у Європі підприємств із виробництва авіадвигунів. До продажу контрольного пакета акцій китайській компанії Skyrizon, яка заморожена судом, він був найбільшим акціонером корпорації.

Петро Коненко очолював представництво АТ "Мотор Січ" у Москві, був членом наглядової ради АТ "Мотор Січ", помічником члена Ради Федерації Росії Глухих В. К. Санкції РНБО, застосовані згідно з указом президента Володимира Зеленського до очолюваного ним підприємства ТОВ "Борисфен-Авіа", були запроваджені ще 2021 року.

 

Теги: #богуслаєв #вакс

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