Україна подала три елементи нематеріальної культурної спадщини на внесення до списків ЮНЕСКО у 2023 році - Мінкультури

Україна подала три елементи нематеріальної культурної спадщини на внесення до списків ЮНЕСКО та внесла 31 новий елемент до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини у 2023 році.

"Завдяки ефективній роботі Експертної ради та МКІП у 2023 році Україна подала три елементи нематеріальної культурної спадщини на включення до списків ЮНЕСКО. Крім того, Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини поповнився 31-м новим елементом", - ідеться в повідомленні пресслужби відомства за результатами зустрічі в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислава Карандєєва з членами Експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини.

Зазначається, що під час зустрічі сторони обговорили результати роботи за 2022-2023 роки, майбутні плани та напрями діяльності зі збереження, популяризації, ідентифікації, дослідження, підвищення ролі нематеріальної культурної спадщини.