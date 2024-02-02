Ворог 25 разів обстріляв Херсон, а по області випустив понад тисячу снарядів, є жертви і поранені

Російські окупаційні війська за добу обстріляли Херсон, а по області ворог випустив понад 1 тис. снарядів, є жертви й поранені, повідомила влада міста.

Зокрема, за словами очільника міської військової адміністрації Романа Мрочка, Херсонську міську територіальну громаду за минулу добу було обстріляно 25 разів, російський ворог використав для цього 123 снаряди.

Він зазначив, що ураження зафіксовано в Херсоні, Антонівці, Садовому та Придніпровському.

Унаслідок російських ворожих обстрілів за минулу добу в Херсонській міській територіальній громаді поранених немає.

Водночас голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін повідомив, що за минулу добу противник здійснив 279 обстрілів, випустивши 1606 снарядів із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ, танків, БПЛА та авіації.

"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 6 - дістали поранення", - сказано в його телеграм-каналі.

За його словами, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області.