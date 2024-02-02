Унаслідок ворожої атаки пошкоджено підстанцію "Укренерго", Кривий Ріг без світла

Після російської атаки безпілотниками пошкоджено одну з підстанцій "Укренерго", у Кривому Розі залишилися без енергопостачання побутові та промислові споживачі, повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

"У ніч на 2 лютого росія завдала нового масованого дронового удару по південних і центральних областях України. Є пошкодження на одній із підстанцій НЕК "Укренерго". У Кривому Розі знеструмлено побутових і промислових споживачів", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що фахівці "Укренерго" та Державної служби з надзвичайних ситуацій оглядають обладнання.

"Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться одразу після закінчення огляду", - зазначили у відомстві.