Державними нагородами відзначено вже майже 70 тисяч українських воїнів

Президент України Володимир Зеленський повідомив про нагородження державними нагородами за успішне відбиття російської агресії з початку повномасштабного вторгнення РФ уже майже 70 тисяч українських воїнів.

"Загалом, за час війни з 24 лютого (2022 року – ІФ-У) державними нагородами було відзначено вже майже 70 тисяч наших воїнів. Якщо точно, то на сьогодні 69 945. Усі елементи наших Сил оборони та безпеки України – армія, Нацгвардія , СБУ, Нацпол, Державна прикордонна служба, ДСНС, зовнішня розвідка, Держспецзв'язок і, звісно, ГУР", - заявив він у вечірньому відеозверненні.