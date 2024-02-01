Глава Єврокомісії та Байден погодили продовження широкої підтримки для України після рішення ЄС про EUR50 млрд

Глава Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн і президент США Джо Байден у телефонному режимі дійшли взаєморозуміння щодо продовження широкої підтримки для України від партнерів після рішення Європейської ради про EUR50 млрд макрофінансової допомоги.

"Чудова телефонна розмова з президентом Байденом після того, як Європа погодила фінансову допомогу Україні в розмірі 50 мільярдів євро. Ми погодилися, що Україні необхідно продовжувати отримувати широку підтримку з боку своїх партнерів", - написала глава Єврокомісії в соцмережі Х.

Вона зазначила, що партнери підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно.

Як повідомлялося, Європейська рада виділить Україні в період із 2024-2027 рр. не більше ніж EUR50 млрд як макрофінансову допомогу, ідеться в заяві Європейської ради за підсумками саміту лідерів країн Євросоюзу.