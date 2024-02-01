Залужний: Безпілотні системи та інші новітні види озброєнь - чи не єдиний інструмент виходу з воєнних дій позиційної форми

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний висловив своє бачення щодо важливих змін у підходах ведення війни.

У своїй статті для CNN Залужний висловив переконання, що для того, щоб перемогти противника, Україна має бути мобільнішою в тактиці та засобах. Він наголосив на важливості використання унікального досвіду ведення бойових дій України та пошуку нових можливостей і шляху отримання переваги.

За його словами, в цьому контексті технології мають безсумнівну перевагу порівняно з традицією, оскільки дають змогу збільшити кількість безконтактних бойових дій і завдяки цьому знизити рівень втрат.

Генерал упевнений, що майбутнє - за новітніми технологіями, завдяки яким Збройні сили України зможуть проводити ефективні операції. Як наголосив він у своєму телеграмі, "це те, над чим ми у Генеральному штабі тривалий час працюємо, щоб докорінно змінити стратегічні підходи, саму філософію підготовки та прийняття воєнно-політичних рішень".

"Говорячи про свою власну особливу стратегію, жодним чином не можемо відкидати повністю існуючі доктрини, які описують процес підготовки та ведення операцій. Ми лише повинні усвідомлювати, що вони будуть постійно змінюватися та наповнюватися новим змістом. Принципи ж оперативного мистецтва залишаться незмінними. Отже, з урахуванням вимог сьогодення, найголовніше наше завдання полягатиме у прийнятті нової точки зору на форми та способи застосування Сил оборони для досягнення Перемоги", - пояснив він у статті.

Залужний зазначив, що основною причиною зміни стратегії, форм і способів застосування військ є розвиток озброєння і військової техніки, а особливо безпілотних систем, застосування яких стало масовим і дає змогу виконувати широкий спектр завдань, що постійно зростає.

"Отже, безпілотні системи, поряд із іншими новітніми видами озброєнь, є чи не єдиним інструментом виходу з воєнних дій позиційної форми, які є у часі не вигідними для України з цілої низки причин", - заявив він.

Джерело: https://edition.cnn.com/2024/02/01/opinions/ukraine-army-chief-war-strategy-russia-valerii-zaluzhnyi/index.html