Надання Україні EUR50 млрд фінпідтримки пов'язане з її зусиллями у відновленні та реформуванні - висновки Європейської ради

Лідери Європейського Союзу пов'язують надання фінансової допомоги Україні в розмірі 50 млрд євро з відновленням і реформуванням країни на шляху до членства в ЄС.

Це випливає з висновків, ухвалених після закінчення позачергового засідання Європейської ради в четвер у Брюсселі.

"Європейська рада наголошує на необхідності гарантувати, спільно з партнерами, стабільну, передбачувану та стійку фінансову підтримку України на період 2024-2027 років, щоб сприяти відновленню, реконструкції та модернізації країни, сприяти соціальній згуртованості та прогресивній інтеграції до Союзу з метою можливого майбутнього членства у Союзі, буде створено Український фонд (Ukraine Facility) на період 2024-2027 років", - ідеться в документі.

Європейська рада конкретизує, що сума не перевищить 50 млрд євро, з яких 33 млрд євро у вигляді кредитів і 17 млрд євро у вигляді безповоротної підтримки в межах нового тематичного інструменту "Український резерв". "Потенційні доходи можуть бути отримані згідно з відповідними правовими актами Союзу, що стосуються використання надзвичайних доходів, що належать приватним підприємствам, які походять безпосередньо від іммобілізованих активів Центрального банку РФ. Із метою оптимізації використання наявних сум, невикористані зобов'язання і платежі асигнування за цим інструментом будуть автоматично перенесені на наступний рік. Частину річної суми, отриманої за попередній рік, буде використано насамперед", - вважають лідери ЄС.

Окрім того, Європейська рада наголошує на "необхідності підвищення відповідальності України за своє відновлення і зусилля з відновлення за допомогою Плану, який підготує уряд України, в якому буде викладено реформаторський та інвестиційний порядок денний України на шляху до вступу в ЄС".

Лідери ЄС також "наполегливо заохочуватимуть" "максимально широку участь у спільних зусиллях із відновлення та реконструкції України донорів за межами Європейського Союзу навіть до ухвалення Плану".

"Попередньою умовою підтримки України в межах Фонду буде продовження Україною підтримки та поваги до ефективних демократичних механізмів, включно з багатопартійною парламентською системою та верховенством права, а також гарантування поваги до прав людини, включно з правами осіб, які належать до меншин. Під час реалізації Фонду Комісія та Україна мають вжити всіх необхідних заходів для захисту фінансових інтересів Союзу, особливо щодо запобігання, виявлення та виправлення шахрайства, корупції, конфліктів інтересів і порушень", - окреслили лідери необхідні умови.

Вони також констатували, що Рада "відіграватиме ключову роль в управлінні Українським фондом". "У цьому сенсі, рішення Ради з реалізації ухвалюються кваліфікованою більшістю голосів для схвалення та внесення поправок до Плану України, а також для затвердження та призупинення платежів на основі відповідних оцінок і пропозицій Комісії. На підставі річного звіту Комісії про реалізацію Українського фонду, Європейська Рада буде щорічно проводити дебати з питань реалізації Фонду з метою надання керівництва. Якщо знадобиться, через два роки Європейська рада запросить Комісію підготувати пропозицію для розгляду в контексті нового багаторічного бюджету ЄС", - ідеться у висновках Європейської ради.