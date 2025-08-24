Будівлю Євроради підсвітили кольорами українського стягу - Кошта

Будівля Європейської ради підсвічена у кольори національного прапору України як знак непохитної підтримки, повідомив президент Євроради Антоніо Кошта.

"Шановний народе України, сьогодні ввечері будівля Європа сяє у ваших національних кольорах - синьому та жовтому - як символ нашої непохитної підтримки вас", - написав він у соцмережі Х напередодні Дня незалежності України.

Кошта додав, що напередодні Дня Незалежності європейці віддають шану українській мужності, стійкості та європейському майбутньому.

Джерело: https://x.com/eucopresident/status/1959359843187179713