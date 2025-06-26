Саміт ЄС закликав до припинення вогню в Газі та звільнення всіх заручників

Європейська рада заявила про необхідність негайно припинити вогонь у секторі Газа і звільнити всіх заручників, привітала припинення військових дій між Іраном та Ізраїлем, при цьому Єврорада підтвердила позицію ЄС, що Ірану "ніколи не має бути дозволено володіти ядерною зброєю".

"Європейська рада закликає до негайного припинення вогню в секторі Газа і беззастережного звільнення всіх заручників, що призведе до постійного припинення бойових дій. Вона висловлює жаль з приводу важкої гуманітарної ситуації в секторі Газа, неприйнятної кількості жертв серед цивільного населення та рівня голоду", - йдеться в опублікованому висновку щодо Близького Сходу саміту ЄС, який засідає в четвер у Брюсселі.

Єврорада закликала Ізраїль повністю зняти блокаду сектору Газа, дозволити негайний, безперешкодний доступ і постійний розподіл гуманітарної допомоги на всій території, а також надати ООН, її агентствам і гуманітарним організаціям можливість працювати незалежно для порятунку життів.

У документі висловлено жаль у зв'язку з відмовою ХАМАС видати заручників, які залишилися.

Водночас Єврорада заявила про своє "рішуче засудження ескалації на Західному березі (річки Йордан), включно зі Східним Єрусалимом, після зростання насильства з боку поселенців, розширення незаконних поселень і військової операції Ізраїлю".

Європейські лідери закликали Раду ЄС продовжити роботу над подальшими санкціями проти екстремістських поселенців, суб'єктів та організацій, які їх підтримують, а також проти ХАМАС.

У документі вітається припинення військових дій між Іраном та Ізраїлем і міститься заклик до сторін конфлікту дотримуватися міжнародного права і проявляти стриманість. Єврорада підтвердила позицію ЄС, що Ірану "ніколи не має бути дозволено володіти ядерною зброєю".

Лідери країн ЄС також привітали нещодавнє скасування економічних санкцій проти Сирії та нагадали про важливість мирного та інклюзивного переходу в країні, "вільного від шкідливого іноземного втручання".

У висновках Євроради підтверджено підтримку ЄС суверенітету й територіальної цілісності Лівану, усі сторони закликаються виконувати умови угоди про припинення вогню від 27 листопада 2024 року та резолюцію 1701 Ради Безпеки ООН.