У Брюсселі відбудеться засідання Європейської ради

У Брюсселі пройде засідання Європейської ради на рівні глав держав та урядів країн-членів Європейського союзу. До лідерів через відеозв’язок звернеться президент України Володимир Зеленський.

У порядку денному засідання першим питанням стоїть Україна, і саме в рамках цього обговорення лідери спочатку послухають українського президента, а потім продовжать обговорення цієї теми у форматі 27.

В Європейській раді сподівалися, що на запрошення президента Європейської ради Антоніу Кошти Зеленський зможе взяти участь особисто, але спілкування лідерів цього разу відбудеться онлайн. Напередодні український лідер вже мав можливість зустрітися з керівництвом Європейського союзу на полях саміту НАТО, який пройшов в Гаазі 24-25 червня – у вівторок відбулася його зустріч з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і Коштою разом з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Що стосується українського питання, то його обговорення відбудеться у двох аспектах: підтримка України в її протистоянні з російською агресією та просування на шляху до членства в ЄС. "Перше - це підтримка спроб досягти тривалого миру для України. Були зусилля в цьому напрямку. Ми знаємо, що ці зусилля не мали до результату. Росія відмовляється навіть від того, щоб зробити кроки із припинення вогню. Це не у випадку з Україною. Важливо, щоб був меседж підтримки. Будемо говорити про підтримку України в кількох вимірах - фінансовому, військовому", - повідомив напередодні засідання високопосадовий європейський дипломат.

Одним із інструментів тиску на РФ, що примусити її до "надійних переговорів і до припинення вогню" він назвав санкції. "Рада вже ухвалила 17-ий пакет санкцій. 18-ий пакет санкцій на столі. Наші очікування, що після обговорення він буде ухвалений у Раді. Також є питання продовження санкцій, які, як ми також сподіваємося, будуть вирішені після цієї Європейської ради", - сказав він.

Що стосується розширення, то Рада чіткою зафіксує досягнення України та необхідність "просуватися вперед у процесі вступу для України".

Іншими питаннями порядку денного засідання Європейської ради є Близький Схід, безпека та оборона, економіка та Молдова.