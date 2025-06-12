Єврорада 26-27 червня розгляне підтримку України та її перспективи членства

Глави держав та урядів країн-членів Європейського союзу на засіданні Європейської ради, яке відбудеться 26-27 червня в Брюсселі, серед інших розглянуть питання підтримки Україні та її шлях до членства в ЄС.

Про це йдеться у листі-запрошенні до лідерів від президента Європейської ради Антоніо Кошту з детальним порядком денним Ради, який був оприлюднений у четвер в Брюсселі.

"Ми розпочнемо нашу зустріч у четвер об 11:00 з традиційного обміну думками з президентом Європейського парламенту, після чого відбудеться обмін думками з президентом Зеленським та обговорення між нами питань України. Як завжди, я докладу всіх зусиль, щоб наша зустріч тривала лише один день", - повідомив він часові рамки саміту. Наразі не відомо, в якому форматі буде брати участь Зеленський – особисто чи в форматі відеоконференції.

Анонсуючи українське питання, президент Європейської ради констатував, що Україна "непохитно докладає зусиль, щоб забезпечити реальний мирний процес. І ЄС залишатиметься таким же непохитним у своїй підтримці України". "Наша мета залишається незмінною – припинити агресивну війну Росії та побудувати всеохоплюючий, справедливий і тривалий мир в Україні, що ґрунтується на принципах Статуту ООН та міжнародного права. Ми підведемо підсумки швидкозмінного дипломатичного контексту, відстежуватимемо підтримку ЄС та розглянемо шлях України до членства в ЄС", - написав президент Кошта.

Іншим пріоритетним питанням порядку денного він зазначив оборону та безпеку. "Рішення, які ми ухвалили на наших зустрічах у березні, приносять плоди: ми будуємо Європу оборони. Тепер ми повинні дотримуватися цього курсу та прискорити прогрес у напрямку спільної оборонної готовності Європи до 2030 року. У цьому зв'язку я очікую, що ми торкнемося поточної роботи з нарощування наших можливостей, зміцнення нашої оборонної промисловості та збільшення фінансування наших оборонних зусиль. Надалі ми повинні керуватися колективним підходом до оборони та безпеки та зосереджуватися на ефективному витрачанні коштів", - деталізував Кошта, додавши, що це обговорення буде враховувати саміт НАТО, який відбудеться напередодні.

Іншими питаннями порядку денного президент Європейської ради назвав взаємодію між складним міжнародним контекстом та внутрішніми економічними пріоритетами ЄС, такими, як поглиблення єдиного ринку, місце ЄС у світі і його конкурентоспроможності, як ще більше зміцнити міжнародну роль євро.

Також на обговорення будуть винесені питання ситуації на Близькому Сході, зосередившись на складній ситуації в Газі, міграція, питання внутрішньої безпеки, з акцентом на організовану злочинність, підтримка Республіки Молдова та ситуація на Західних Балканах.